Калинская проиграла в четвертьфинале теннисного турнира в Чарльстоне

Калинская проиграла Йович в четвертьфинале теннисного турнира в Чарльстоне.

Источник: Reuters

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Российская теннисистка Анна Калинская проиграла американке Иве Йович в четвертьфинале турнира категории WTA 500 в Чарльстоне (США), призовой фонд которого составляет 2,3 миллиона долларов.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4 в пользу 16-й ракетки мира, которая посеяна на турнире под четвертым номером. Калинская идет 22-й в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), она имела восьмой номер посева. Теннисистки провели на корте 1 час 21 минуту.

В полуфинале Йович сыграет с соотечественницей Джессикой Пегулой (1-й номер посева).

