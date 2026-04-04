Хачанов обыграл Димитрова на выставочном турнире

Матчи на турнире состоят из четвертей (по 8 минут), а не традиционных сетов. У теннисистов нет права второй подачи. Не используется привычная схема счета — за победу в розыгрыше теннисист получает одно очко. Турнир с участием восьми игроков завершится в субботу.