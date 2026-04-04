Хачанов обыграл Димитрова на выставочном турнире

Хачанов обыграл Димитрова на выставочном теннисном турнире в амфитеатре в Ниме.

Источник: Reuters

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Российский теннисист Карен Хачанов обыграл болгарина Григора Димитрова в утешительном раунде выставочного турнира Ultimate Tennis Showdown (UTS), который проходит в римском амфитеатре в Ниме (Франция).

В матче за более высокое место в итоговой таблице Хачанов обыграл Димитрова со счетом 3−0 по четвертям.

Ранее в четвертьфинале турнира Хачанов проиграл норвежцу Касперу Рууду.

Матчи на турнире состоят из четвертей (по 8 минут), а не традиционных сетов. У теннисистов нет права второй подачи. Не используется привычная схема счета — за победу в розыгрыше теннисист получает одно очко. Турнир с участием восьми игроков завершится в субботу.