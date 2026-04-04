Рублев не смог выйти в финал выставочного турнира во Франции

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Российский теннисист Андрей Рублев проиграл представителю Канады Феликсу Оже-Альяссиму в полуфинале выставочного турнира Ultimate Tennis Showdown (UTS), который проходит в римском амфитеатре в Ниме (Франция).
Встреча завершилась со счетом 3−2 по четвертям в пользу канадца, который занимает седьмое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Рублев является 16-й ракеткой мира.
В финале Оже-Альяссим встретится с норвежцем Каспером Руудом, который является 12-й ракеткой мира.
