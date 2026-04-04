Казахстанская теннисистка Жибек Куламбаева выиграла третий титул за две недели

Жибек Куламбаева стала чемпионкой турнира, который прошел под эгидой Международной теннисной федерации (ITF) в Аурангабаде, передает корреспондент NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

Спортсменка на грунтовых соревнованиях в Индии выступала в паре с россиянкой Екатериной Яшиной. Они получили первый номер посева.

На пути к финалу Куламбаева и Яшина одержали три победы. В решающем матче они со счетом 6:1, 6:4 обыграли немку Анастасию Купарев и узбекистанку Севиль Юлдашеву, которые были посеяны под третьим номером.

Неделю назад Куламбаева и Яшин уже взяли титул на другом турнире в Индии. Тогда же казахстанка стала чемпионкой и в одиночном разряде.

В Аурангабаде Куламбаева в личной сетке была посеяна под первым номером и дошла до полуфинала, где уступила боснийке Тее Ковачевич.