Удварди нанесла поражение Аранго в полуфинале турнира в Боготе

Венгерская теннисистка Панна Удварди победила колумбийку Эмилиану Аранго в полуфинале турнира в Боготе — 6:7 (6:8), 6:3, 7:6 (7:5).

Встреча продолжалась 2 часа 56 минут. 27-летняя Удварди (92-й номер мирового рейтинга) выполнила 2 подачи навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 7 из 11 брейк-поинтов. На счету ее 25-летней соперницы (106-я ракетка мира) 2 эйса, 4 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-поинтов (из 11).

В финале соревнований Удварди сыграет с чешкой Марией Боузковой.

Богота (Колумбия).

Турнир WTA Copa Colsanitas Colsubsidio.

Призовой фонд 283 347 долларов.

Открытые корты, грунт.

Одиночный разряд.

Полуфинал.

Панна Удварди (Венгрия, 8) — Эмилиана Аранго (Колумбия) — 6:7 (6:8), 6:3, 7:6 (7:5).

