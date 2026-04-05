Россиянка в паре с украинкой проиграла в финале турнира WTA в Колумбии

Российская теннисистка Анастасия Тихонова и украинка Валерия Страхова не смогли стать победительницами турнира категории WTA 250 в Боготе (Колумбия).
В финале российско-украинский дуэт уступил россиянке Ирине Хромачевой и американке Кэролайн Доулхайд со счетом 7:6, 6:4. Матч длился более полутора часов.
С 2022 года украинские спортсменки регулярно отказываются от рукопожатий после матчей с представительницами России и Белоруссии, а часто и с теми, кто уже сменил гражданство.
Страхова, уроженка Керчи, с 2022 года играла в парах с несколькими россиянками, а с Тихоновой добилась самых больших успехов. В октябре 2025-го они выиграли крупный турнир ITF в американском Эдмонде, а в декабре победили на турнире WTA 125 (аналог «челленджеров» ATP) в Кито (Эквадор). В Боготе 30-летняя Страхова впервые играла в финале турнира WTA, а на счету 25-летней Тихоновой есть финал в румынском городе Клуж-Напока в 2023-м.
В парном рейтинге WTA Страхова занимает 125-е место, Тихонова — 91-е.
30-летняя Хромачева выиграла 11-й титул WTA в парном разряде, в рейтинге она 14-я. Для 27-летней Доулхайд (девятая в рейтинге) это третий титул.
Победительницы турнира в Боготе получили $13,6 тыс. призовых и 250 рейтинговых очков. Финалисткам достались $7,65 тыс. и 163 очка.