Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Доулхайд и Хромачева победили Страхову и Тихонову в финале турнира в Боготе

Американка Кэролайн Доулхайд и россиянка Ирина Хромачева выиграли у украинки Валерии Страховой и россиянки Анастасии Тихоновой в финале парного разряда турнира в Боготе — 7:6 (7:5), 6:4.

Доулхайд и Хромачева выполнили 3 подачи навылет, допустили 6 двойных ошибок и реализовали 2 из 9 брейк-поинтов. На счету их соперниц 3 эйса, 5 подач навылет и 1 реализованный брейк-поинт (из 2).

Для 30-летней Хромачевой этот титул стал девятым в парном разряде.

Богота (Колумбия).

Турнир WTA Copa Colsanitas Colsubsidio.

Призовой фонд 283 347 долларов.

Открытые корты, грунт.

Парный разряд.

Финал.

Кэролайн Доулхайд/Ирина Хромачева (США/Россия, 1) — Валерия Страхова/Анастасия Тихонова (Украина/Россия) — 7:6 (7:5), 6:4.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max.