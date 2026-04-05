Доулхайд и Хромачева победили Страхову и Тихонову в финале турнира в Боготе

Американка Кэролайн Доулхайд и россиянка Ирина Хромачева выиграли у украинки Валерии Страховой и россиянки Анастасии Тихоновой в финале парного разряда турнира в Боготе — 7:6 (7:5), 6:4.
Доулхайд и Хромачева выполнили 3 подачи навылет, допустили 6 двойных ошибок и реализовали 2 из 9 брейк-поинтов. На счету их соперниц 3 эйса, 5 подач навылет и 1 реализованный брейк-поинт (из 2).
Для 30-летней Хромачевой этот титул стал девятым в парном разряде.
Богота (Колумбия).
Турнир WTA Copa Colsanitas Colsubsidio.
Призовой фонд 283 347 долларов.
Открытые корты, грунт.
Парный разряд.
Финал.
Кэролайн Доулхайд/Ирина Хромачева (США/Россия, 1) — Валерия Страхова/Анастасия Тихонова (Украина/Россия) — 7:6 (7:5), 6:4.
