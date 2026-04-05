Аргентинец Навоне завоевал первый титул ATP в карьере

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Аргентинец Мариано Навоне стал победителем теннисного турнира категории ATP 250 в Бухаресте, призовой фонд которого превышает 612 тысяч долларов.
В финале соревнований Навоне (60-й номер мирового рейтинга) нанес поражение испанцу Даниэлю Мериде (136) со счетом 6:2, 4:6, 7:5. Продолжительность встречи составила 2 часа 17 минут.
Навоне 25 лет, он сыграл свой третий финал на турнирах под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и одержал дебютную победу. 21-летний Мерида впервые сыграл в финале в АТР-туре.