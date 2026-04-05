Испанский теннисист выиграл первый титул в карьере

Трунгеллити идет 117-м в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), 36-летний аргентинец станет самым возрастным за последние 50 лет дебютантом топ-100 мирового рейтинга. По итогам турнира он доберется до 76-й строчки. Также Трунгеллити стал самым возрастным игроком, впервые дошедшим до финала турнира АТР.