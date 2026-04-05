Испанский теннисист выиграл первый титул в карьере

Испанский теннисист Ходар обыграл аргентинца Трунгеллити в финале АТР 250.

Источник: РИА Новости Спорт

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Испанский теннисист Рафаэль Ходар обыграл аргентинца Марко Трунгеллити в финале турнира серии АТР 250 в Марракеше (Марокко), призовой фонд которого превышает 612 тысяч евро.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:2 в пользу 19-летнего испанца. Теннисисты провели на корте 1 час 8 минут.

Трунгеллити идет 117-м в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), 36-летний аргентинец станет самым возрастным за последние 50 лет дебютантом топ-100 мирового рейтинга. По итогам турнира он доберется до 76-й строчки. Также Трунгеллити стал самым возрастным игроком, впервые дошедшим до финала турнира АТР.

Ходар выиграл первый титул в карьере, он идет 89-м в мировом рейтинге. В обновленной версии испанец поднимется на 67-ю строчку.