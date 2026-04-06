Пол победил Бурручагу в финале турнира в Хьюстоне

Американский теннисист Томми Пол победил аргентинца Романа Андреса Бурручагу в финальном матче турнира в Хьюстоне — 6:1, 3:6, 7:5.
Встреча продолжалась 2 часа 42 минуты. 27-летний Пол (21-й номер мирового рейтинга) выполнил 5 подач навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 5 из 16 брейк-пойнтов. На счету его 24-летнего соперника (77-я ракетка мира) 1 эйс, 3 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта (из 16).
Для Пола этот титул стал пятым в карьере.
Хьюстон (США).
Турнир ATP Fayez Sarofim & Co. U. S. Men’s Clay Court Championship.
Призовой фонд 700 045 долларов.
Открытые корты, грунт.
Одиночный разряд.
Финал.
Томми Пол (США, 4) — Роман Андрес Бурручага (Аргентина) — 6:1, 3:6, 7:5.
