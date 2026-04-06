Пегула — о защите титула на турнире в Чарльстоне: «Это безумие»

Пятая ракетка мира Джессика Пегула прокомментировала победу на турнире в Чарльстоне (США).
В финале американка обыграла украинскую теннисистку Юлию Стародубцеву со счетом 6:2, 6:2, во второй раз подряд став чемпионкой турнира.
«Это безумие. И в прошлом году, и в этом путь был действительно непростым. Думаю, иногда, когда выигрываешь турнир, начинаешь романтизировать ситуацию и думать: “О, это было так легко”, хотя на самом деле это не так. Обычно бывают дни, когда очень тяжело.
Поэтому, возвращаясь защищать титул, я немного изменила свой настрой. Я сказала себе: «Послушай, прошлый год был очень тяжелым, не все шло идеально». И, думаю, это помогло мне пройти через множество сложных матчей на этой неделе", — сказала спортсменка в студии Tennis Channel.
Для 32-летней Пегулы титул в Чарльстоне стал 11-м в карьере. В сезоне-2025 она обыграла в финале свою соотечественницу Софью Кенин (6:3, 7:5).
