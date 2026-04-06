Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пегула — о защите титула на турнире в Чарльстоне: «Это безумие»

Пятая ракетка мира Джессика Пегула прокомментировала победу на турнире в Чарльстоне (США).

В финале американка обыграла украинскую теннисистку Юлию Стародубцеву со счетом 6:2, 6:2, во второй раз подряд став чемпионкой турнира.

«Это безумие. И в прошлом году, и в этом путь был действительно непростым. Думаю, иногда, когда выигрываешь турнир, начинаешь романтизировать ситуацию и думать: “О, это было так легко”, хотя на самом деле это не так. Обычно бывают дни, когда очень тяжело.

Поэтому, возвращаясь защищать титул, я немного изменила свой настрой. Я сказала себе: «Послушай, прошлый год был очень тяжелым, не все шло идеально». И, думаю, это помогло мне пройти через множество сложных матчей на этой неделе", — сказала спортсменка в студии Tennis Channel.

Для 32-летней Пегулы титул в Чарльстоне стал 11-м в карьере. В сезоне-2025 она обыграла в финале свою соотечественницу Софью Кенин (6:3, 7:5).

Подписывайся на канал «СЭ» в Max.

