Рублев рассказал о победе на «лошадиной» дозе обезболивающих

У россиянина во время матча на турнире «Мастерс» заболела спина, и он взял медицинский тайм-аут. Рублев смог победить, но признался, что пока не знает, как будет играть дальше.

Третья ракетка России Андрей Рублев заявил после победы в первом матче турнира в Монте-Карло, что подумывал сняться с соревнований из-за проблем со спиной. Его слова приводит Daily Express.

Рублев впервые в этом сезоне выиграл матч на турнирах серии «Мастерс» — в первом круге соревнований в Монте-Карло он победил португальца Нуну Боржеша — 6:4, 1:6, 6:1. В первом сете Рублев брал медицинский тайм-аут.

По его словам, он начал чувствовать боль при счете 4:3.

«Я думаю, что сегодня для меня это была именно психологическая победа, потому что в один момент я подумал: ладно, все кончено», — сказал Рублев.

На вопрос о самочувствии после игры россиянин ответил: «Не знаю, потому что принял лошадиную дозу обезболивающих и взял медицинский тайм-аут. Так что не знаю, посмотрим через пять-шесть часов или завтра, как себя будет чувствовать тело».

Рублев занимает 15-е место в мировом рейтинге. Он выиграл турнир в Монте-Карло в 2023 году.

Биография Андрея Рублева: карьера и личная жизнь теннисиста
Андрей Рублев является одним из представителей поколения «некст гена». Поколения, которое должно было прийти на смену тройке Федеррера, Надаля и Джоковича и начать разыгрывать главные теннисные трофеи между собой. Но судьба сложилась по-другому. У всех были разные причины на неудачи. Андрея Рублева подвели отсутствие стабильности и излишняя эмоциональность на корте.
Читать дальше