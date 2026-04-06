Рублев рассказал о победе на «лошадиной» дозе обезболивающих

Третья ракетка России Андрей Рублев заявил после победы в первом матче турнира в Монте-Карло, что подумывал сняться с соревнований из-за проблем со спиной. Его слова приводит Daily Express.
Рублев впервые в этом сезоне выиграл матч на турнирах серии «Мастерс» — в первом круге соревнований в Монте-Карло он победил португальца Нуну Боржеша — 6:4, 1:6, 6:1. В первом сете Рублев брал медицинский тайм-аут.
По его словам, он начал чувствовать боль при счете 4:3.
«Я думаю, что сегодня для меня это была именно психологическая победа, потому что в один момент я подумал: ладно, все кончено», — сказал Рублев.
На вопрос о самочувствии после игры россиянин ответил: «Не знаю, потому что принял лошадиную дозу обезболивающих и взял медицинский тайм-аут. Так что не знаю, посмотрим через пять-шесть часов или завтра, как себя будет чувствовать тело».
Рублев занимает 15-е место в мировом рейтинге. Он выиграл турнир в Монте-Карло в 2023 году.