Пол о победе на турнире в Хьюстоне: «Сейчас я намного быстрее адаптируюсь к грунту, чем в начале карьеры»

18-я ракетка мира Томми Пол поделился эмоциями от победы на турнире в Хьюстоне. В финале он ушел с трех матчболов и обыграл Романа Андреаса Бурручагу — 6:1, 3:6, 7:5.

Источник: Спортс‘’

"Сейчас я намного быстрее адаптируюсь к грунту, чем в начале карьеры. Мне всегда было сложно ехать из Майами в Хьюстон и перестраиваться с харда на грунт. Я знаю, что способен играть на равных с лучшими на этом покрытии. Моя игра хорошо подходит для грунта, и практически все упирается в психологический настрой.

Я много раз участвовал в этом турнире и никогда не уезжал с ощущением, что показал свой лучший теннис. Было приятно сыграть в этом году, провести несколько сложных, качественных матчей. Я рад, что показал хороший теннис для зрителей и в итоге забрал трофей", — сказал Пол.

По итогам недели Пол поднялся в топ-8 чемпионской гонки ATP.