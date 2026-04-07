Разгромом завершился матч казахстанского теннисиста и призера Олимпиады на «Мастерсе» в Монте-Карло

Вторая ракетка мира в мужском одиночном разряде Александр Шевченко завершил выступление на грунтовом турнире ATP 1000 в Монте-Карло, передает корреспондент NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

Спортсмен, занимающий 77-е место в мировом рейтинге, пробился в основную сетку благодаря победе в квалификации. В первом круге он встретился с хорватом Марином Чиличем — 51-й ракеткой мира, чемпионом US Open 2014 года, серебряным призером Олимпиады-2020 в парном разряде.

Матч продлился минимальные два сета и завершился разгромным поражением Шевченко со счетом 1:6, 3:6. Теннисисты провели на корте 1 час 27 минут.

За время встречи казахстанец выполнил два эйса, допустил одну двойную ошибку и реализовал один из пяти брейк-пойнтов.

Чилич во втором круге сыграет с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом, который получил шестой номер посева. Из казахстанцев после вылета Шевченко в основной сетке остался только Александр Бублик.