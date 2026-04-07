Бублик о том, что сейчас он реже чувствует себя в матчах расслаблено: «Нужно быть готовым к встрече с парнями, которые согласны умереть за 25 очков в первом круге»

В каком-то смысле это даже хорошо, что новое поколение подходит к теннису немного иначе. Мы говорили с Гаэлем о том, что все стали суперпрофессионалами — когда я пришел восемь лет назад, такого не было. А сейчас ты видишь этих парней, и если ты хочешь соревноваться, быть хорошим игроком, выигрывать больше матчей, достигать более высоких результатов, тебе нужно не отставать. Нужно быть готовым к встрече с парнями, которые согласны умереть за 25 очков в первом круге.