Бублик о том, что сейчас он реже чувствует себя в матчах расслаблено: «Нужно быть готовым к встрече с парнями, которые согласны умереть за 25 очков в первом круге»

— Как ты готовился к этому грунтовому сезону? В этом году у тебя более высокие ожидания от него или нет?
— Думаю, мне помогло то, что я рано проиграл в Майами, как бы это ни звучало. Потому что мы думали о том, что если я хорошо сыграю в Майами, здесь будет уже тяжело выступить. Я большой парень, мне надо подготовить тело к тому, чтобы скользить по грунту. Это очень сложно, потому что у меня была пара мест, которые болели в начале грунтового сезона из-за недостаточной подготовки.
Но эти две недели дали мне возможность восстановиться и перезагрузиться психологически, поработать над физической подготовкой. Потому что на грунте, мне кажется, она важнее всего, чтобы не получить травму. Здесь ты больше скользишь, матчи более изнуряющие. Так что мое поражение дало мне эти две недели — тем более, что я здесь сеяный, от этого тоже появились дополнительные дни.
Конечно, я не на пике формы, мне нужно еще поработать. Но победа есть победа, и я рад тому, как играл. Надеюсь, я продолжу набирать здесь форму.
— Возможно, в психологическом плане у тебя были небольшие перепады, при этом в важные моменты, в важных матчах ты был очень собран. Как тебе кажется, ты стал немного иначе смотреть на теннис? И как ты сам объясняешь то, что иногда выглядишь чуть более зажатым?
— В каком смысле?
— Иногда, когда смотришь на твою игру, кажется, что стало гораздо меньше моментов, когда ты психологически расслаблен. Ты выглядишь более напряженным на корте.
— В важных матчах или в целом?
— В целом.
— А, в целом да. Может быть, со стороны это не так заметно. Но если посмотреть на разминку игроков даже перед первым кругом турнира категории 2500, то создается ощущение, будто они идут на войну. Знаешь, они как гладиаторы.
В каком-то смысле это даже хорошо, что новое поколение подходит к теннису немного иначе. Мы говорили с Гаэлем о том, что все стали суперпрофессионалами — когда я пришел восемь лет назад, такого не было. А сейчас ты видишь этих парней, и если ты хочешь соревноваться, быть хорошим игроком, выигрывать больше матчей, достигать более высоких результатов, тебе нужно не отставать. Нужно быть готовым к встрече с парнями, которые согласны умереть за 25 очков в первом круге.
Это новый теннис, и он все больше нас подталкивает. И еще плотный календарь, потому что все всегда готовы играть, — рассказал Бублик в интервью Tennis Channel.
