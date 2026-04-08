Алькарас назвал Джоковича лучшим теннисистом в истории, Мбаппе — лучшим футболистом на данный момент

Лучший футболист мира: «На данный момент — Килиан Мбаппе».
Лучший баскетболист: «Леброн Джеймс или Стефен Карри… Хотя я выберу своего друга Джимми Батлера».
Лучший пилот «Формулы-1»: «Я большой поклонник Фернандо Алонсо, но если надо выбирать лучшего на данный момент, то это Кими Антонелли. Я также восхищаюсь Льюисом Хэмилтоном».
Лучший спортсмен в истории Олимпийских игр: «Майкл Фелпс».
Лучшая теннисистка в истории: «Серена Уильямс».
Лучший теннисист в истории: По количеству титулов, и не только — Джокович, без сомнений.
Лучший теннисный турнир: «Не могу выбрать. Барселона или Мадрид. Наверное, склоняюсь к Мадриду».
В мировом теннисе долгое время доминировали Джокович, Надаль и Федеррер. После того, как «Биг 3» стали поочередно уходить со сцены, им на смену пришли новые герои. Следующий элитный костяк принято называть «Биг 2». Одним его представителей является испанец Карлос Алькарас.