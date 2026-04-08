Мирра Андреева вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Линце

ВЕНА, 8 апреля. /ТАСС/. Россиянка Мирра Андреева обыграла американку Слоан Стивенс в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Линце.
Встреча закончилась со счетом 6:4, 6:2 в пользу Андреевой, посеянной на турнире под 1-м номером. Стивенс получила специальное приглашение для участия в турнире. В четвертьфинале россиянка сыграет с победительницей матча между румынкой Сораной Кырстей (5-й номер посева) и венгеркой Далмой Галфи.
Андреевой 18 лет, она занимает 10-е место в рейтинге WTA. На ее счету четыре победы на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде. Лучшим результатом россиянки на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Roland Garros 2024 года. На Олимпийских играх в Париже Андреева стала серебряным призером в парном разряде вместе с Дианой Шнайдер.
Турнир в Линце относится к категории WTA 500 и проводится на грунтовом покрытии, общий призовой фонд составляет свыше $1,2 млн. Действующей чемпионкой соревнований является россиянка Екатерина Александрова.