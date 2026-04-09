Нулевой результат: российские теннисисты неудачно начали грунтовый сезон

Первый крупный грунтовый «Мастерс» в сезоне сложился для наших теннисистов по худшему сценарию. Лидер нашего тенниса Даниил Медведев впервые в карьере проиграл матч с двумя «баранками» — получил 6:0, 6:0 от итальянца Маттео Берреттини. Андрей Рублев не смог преодолеть барьер второго круга, взяв всего пять геймов у бельгийца Зиза Бергса. Карен Хачанов вылетел на предыдущей стадии, в двух партиях проиграв французу Артуру Риндеркнешу.
Как Медведев проиграл Берреттини
Берреттини подходил к матчу с Медведевым в статусе аутсайдера. Во многом из-за того, что россиянин выиграл все три личные встречи против итальянца. А также из-за разных позиций в рейтинге: 90-е и 10-е соответственно. Хотя грунт — одно из любимых покрытий итальянца. Например, в июле 2024-го Маттео выиграл два турнира подряд на этом покрытии — в Гштааде и в Кицбюэле, — не проиграв ни одной партии. Всего за свою карьеру он взял 10 титулов, и шесть из них на грунте. Хотя лучшее выступление на турнирах «Большого шлема» у него было на траве — финал Уимблдона-2021. проигранный Новаку Джоковичу в четырех сетах.
На счету Даниила только один титул на глине: «Мастерс» в Риме в 2023 году. Правда, и в Монте-Карло, где довольно давно базируется Медведев и его семья, он добивался достойных результатов. Обыгрывал Джоковича, Александра Зверева и трехкратного чемпиона турнира Стефаноса Циципаса. В 2019-м Даниил дошел до полуфинала, а последние три года — минимум до третьего круга.
Берреттини в прошлом году тоже вылетел в третьем круге, уступив соотечественнику Лоренцо Музетти. До этого же Маттео выбил Александра Зверева. Это случилось 8 апреля 2025 года. После этого итальянец ни разу не смог обыграть игрока из топ-10.
И вот, год спустя Берреттини вновь сделал это на том же корте. Причем буквально деклассировал своего оппонента. Борьба, по сути, была только в двух стартовых геймах. В первом Медведев, проигрывая 0:30, выиграл три розыгрыша подряд, но не смог реализовать брейк-пойнт. На «ровно» итальянец предоставил еще одну возможность своему оппоненту начать с брейка, но Даниил упустил и этот шанс. Второй гейм россиянин играл по плану, вынуждал соперника ввязываться в длинные розыгрыши. Однако Берреттини не допускал ошибок, сделал пару виннерсов, и Даниил неожиданно сбился на хаотичные действия: часто выходил к сетке, делал неудачные укороченные.
Первую партию Медведев уступил за 25 минут. Вторую — за 26. Маттео варьировал вращения, скорость ударов, добавлял дропшоты, попадал в игровой тайминг, но не сказать, что он показывал что-то экстраординарное. Просто игра у его противника абсолютно не шла. Складывалось впечатление, что он хочет играть на грунте, как на харде. В середине короткой второй партии у Даниила сдали нервы. В приступе гнева он разбил свою ракетку, за что получил предупреждение. Но даже после такой эмоциональной разрядки у него не получилось взять ни одного гейма.
В этом сезоне Даниил проиграл уже четыре сета с «баранкой». Лернеру Тьену на Australian Open, Франсиско Черундоло в Майами и теперь Берреттини. Причем оба сета со счетом 0:6 Медведев ранее не уступал никогда. Если говорить про игроков топ-10, то последний раз такое случалось в 2016 году. Тогда с таким счетом восьмая ракетка мира Томаш Бердых был бит Давидом Гоффеном в третьем раунде в Риме (тоже на грунте). В истории ATP это лишь пятый случай, когда игрок из первой десятки проигрывает матч со счетом 0:6, 0:6.
И это на первом грунтовом турнире под руководством Томаса Юханссона и Рохана Гетцке. Даниилу и его команде о многом стоит подумать. Впереди еще три важных турнира на этом покрытии: Мадрид, Рим и «Ролан Гаррос».
Кризис российских топ-теннисистов
Если Даниил провел один неудачный матч на нелюбимом покрытии (в целом сезон у Медведева проходит удачно — два титула, четвертое место в чемпионской гонке ATP), то проблемы Андрея Рублева более глобальные. На трех последних «Мастерсах» он выиграл всего один матч, переиграв в Монте-Карло Нуну Боржеша. В матче с португальцем россиянин брал медицинский перерыв из-за боли в шее или спине.
— Когда я вышел подавать при счете 4:3, то начал чувствовать дискомфорт. После долгого розыгрыша я понял, что всё, конец, — приводит слова Рублева пресс-служба ATP. — Я принял «лошадиную дозу» болеутоляющих во время медицинского тайм-аута, чтобы доиграть матч.
Через два дня Андрею предстоял матч с Зизу Бергсом, который показал, что Рублев не смог восстановиться от повреждения. Россиянин проиграл бельгийскому теннисистку, занимающему 48-е место в рейтинге ATP, в двух сетах.
— Я достиг предела со стилем, который в основном полагается на удар справа и у которого нет запасного плана. Думаю, я сделал всё, что мог, войдя в топ-5. Сейчас пришло время попробовать что-то новое и посмотреть, получится ли у меня начать заново, — сказал Рублев после раннего вылета в Майами.
Карен Хачанов в этом году тоже играет с переменным успехом. После классной игры в Катаре Карен не смог показать свой лучший теннис в Дубае и на связке американских супертурниров. На грунте пока прервать черную полосу не получилось. В последних пяти матчах у россиянина четыре поражения.
Дмитрий Гарин