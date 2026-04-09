Вашеро после выхода в четвертьфинал Монте-Карло написал на камере: «Что происходит?»

В третьем круге он обыграл Хуберта Хуркача — 6:7 (4), 6:3, 6:4.
«Что происходит?» — написал чемпион Шанхая на камере.
Вашеро впервые вышел в четвертьфинал ATP на грунте. Он стал первым в Открытой эре монегаском, вышедшим в ¼ в Монте-Карло.
Валентин Вашеро оставил послание на камере после выхода в четвертьфинал домашнего «Мастерса» в Монте-Карло.
