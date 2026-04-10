Казахстанская теннисистка Зарина Дияс объявила о завершении карьеры

Зарина Дияс опубликовала большой пост на своей личной странице в соцсетях и сообщила, что заканчивает профессиональную теннисную карьеру.
«Это был невероятный путь девочки из Алматы, которая с детства мечтала играть на мировых аренах, выигрывать турниры и стать одной из лучших в мире.
И я до сих пор не могу поверить, что эта мечта стала моей реальностью победы на турнирах, место в топ-30 мирового рейтинга и честь представлять Казахстан на Олимпийских играх.
Я горжусь тем, что выступала за сборную, что выходила на корт за свою страну и представляла Казахстан на мировой арене. Это навсегда останется в моем сердце. Теннис дал мне многое, он научил меня быть сильной, не сдаваться, идти вперёд несмотря ни на что. Были непростые периоды, но были и победы, эмоции и моменты, которые невозможно описать словами… и невозможно забыть», — написала Дияс.
Также Дияс написала много слов благодарности своей маме, сестре, команде, тренерам, друзьям, спонсорам и Федерации тенниса Казахстана.
«Я ухожу с чувством гордости, благодарности и достоинства и с огромной любовью к теннису… который навсегда останется частью меня. Начинается новая глава моей жизни», — добавила спортсменка.