Мирра Андреева вышла в полуфинал теннисного турнира в Линце

ВЕНА, 10 апреля. /ТАСС/. Россиянка Мирра Андреева обыграла румынку Сорану Кырстю в матче четвертьфинала турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в австрийском Линце.
Встреча закончилась со счетом 7:6 (7:4), 4:6, 6:2 в пользу Андреевой, посеянной на турнире под 1-м номером. Кырстя выступала над турнире под 5-м номером посева. В полуфинале россиянка сыграет с румынкой Еленой-Габриэлой Русе (без номера посева).
Андреевой 18 лет, она занимает 10-е место в рейтинге WTA. На ее счету четыре победы на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде. Лучшим результатом россиянки на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции 2024 года. На Олимпийских играх в Париже Андреева стала серебряным призером в парном разряде вместе с Дианой Шнайдер.
Кырсте 36 лет, она занимает 29-е место в мировом рейтинге. На ее счету четыре победы в соревнованиях WTA в одиночном разряде. На турнирах Большого шлема ее лучшим результатом является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции (2009) и Открытого чемпионата США (2023). В парном разряде спортсменка выиграла 6 титулов WTA и доходила до четвертьфинала Уимблдона (2025).
Турнир в Линце относится к категории WTA 500 и проводится на грунтовом покрытии, общий призовой фонд составляет свыше $1,2 млн. Действующей победительницей соревнований является россиянка Екатерина Александрова.