Синнер о матче со Зверевым: «Ожидаю, что он будет играть очень агрессивно, хорошо подавать и что обыграть его будет сложно»

— В чем опасность матча против такого соперника, как Зверев, которого ты обыграл в последних семи встречах подряд? И какого Зверева ты ожидаешь — агрессивного, как во втором сете в Майами, или более оборонительного в ключевые моменты?
— Нет, я ожидаю, что он будет играть очень агрессивно, хорошо подавать и что обыграть его будет сложно. Для меня на этом турнире самое важное — понимать и контролировать то, что я делаю сам.
Независимо от результата завтрашнего матча, я уже получил много информации по игре на этом покрытии. Есть много вещей, которые мы можем улучшить после этого турнира, чтобы быть готовыми к Риму и Парижу… В том числе поэтому я здесь и играю.
Еще один полуфинал на крупном турнире — это очень важно. Надеюсь, смогу хорошо восстановиться, потому что завтра будет очень тяжелый матч. Но я с нетерпением жду выхода на корт — уверен, атмосфера будет отличной, и я постараюсь показать свой лучший теннис, — сказал Синнер на пресс-конференции.