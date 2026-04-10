Синнер о матче со Зверевым: «Ожидаю, что он будет играть очень агрессивно, хорошо подавать и что обыграть его будет сложно»

Янник Синнер поделился ожиданиями от полуфинала «Мастерса» в Монте-Карло против Александра Зверева. Итальянец ведет в личке 8:4.

Источник: Спортс‘’

— В чем опасность матча против такого соперника, как Зверев, которого ты обыграл в последних семи встречах подряд? И какого Зверева ты ожидаешь — агрессивного, как во втором сете в Майами, или более оборонительного в ключевые моменты?

— Нет, я ожидаю, что он будет играть очень агрессивно, хорошо подавать и что обыграть его будет сложно. Для меня на этом турнире самое важное — понимать и контролировать то, что я делаю сам.

Независимо от результата завтрашнего матча, я уже получил много информации по игре на этом покрытии. Есть много вещей, которые мы можем улучшить после этого турнира, чтобы быть готовыми к Риму и Парижу… В том числе поэтому я здесь и играю.

Еще один полуфинал на крупном турнире — это очень важно. Надеюсь, смогу хорошо восстановиться, потому что завтра будет очень тяжелый матч. Но я с нетерпением жду выхода на корт — уверен, атмосфера будет отличной, и я постараюсь показать свой лучший теннис, — сказал Синнер на пресс-конференции.

Узнать больше по теме
Биография Янника Синнера: карьера и личная жизнь теннисиста
Итальянский теннисист сегодня является лучшим в мире и регулярно выигрывает крупные международные турниры. После «US Open» 2023 года только Синнер и Алькарас становились победителями турниров «Большого шлема». Биография Янника уже сейчас выглядит мощнее, чем у многих опытных спортсменов.
Читать дальше