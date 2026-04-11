Джокович лишился своего турнира в Греции. Он проводился вместо «Кубка Кремля»

ATP-тур убрал из календаря соревнования, которые Новак собирался использовать для продвижения новой академии в Афинах.
Турнир ATP 250 Hellenic Championship в Афинах, который проводила семья Новака Джоковича, окончательно исчез из календаря мужского тура. Его точно не будет в нынешнем сезоне, и эти соревнования не фигурируют в обновленном плане на 2027 год. Для российских болельщиков это представляет отдельный интерес, поскольку лицензия на профессиональный турнир в начале ноября ранее принадлежала «Кубку Кремля» и временно была передана cначала испанскому Хихону, а потом — сербскому Белграду. В прошлом году Джокович перевез турнир в Афины, где строит свою академию. Новый проект календаря означает: либо ATP-тур готов вернуть соревнования в Москву, либо решено окончательно закрыть этот слот для России, и в будущем нам придется искать для Кубка Кремля другое окно.
Патриот в изгнании
Лицензия «Кубка Кремля», принадлежащая Федерации тенниса России, была приостановлена в 2022 году из-за политических санкций в отношении нашей страны. Временной слот между «мастерсом» в Париже и итоговым турниром использовался ATP-туром для краткосрочной лицензии — сначала ее получила для Хихона Федерация тенниса Испании, а затем взяла в аренду компания Family Sport, принадлежащая семье Джоковичей. Новак и его брат Джордже в 2024-м провели турнир в Белграде, а затем неожиданно перенесли старт в Афины. Это стало ярким свидетельством конфликта 24-кратного чемпиона «мейджоров» с нынешними сербскими властями.
Великий теннисист продолжает позиционировать себя как патриот Сербии и говорит о мечте завершить карьеру на Олимпиаде-2028 в качестве знаменосца сборной своей страны в Лос-Анджелесе. Но это не помешало Ноле осенью прошлого года демонстративно переехать с семьей в Афины по «золотой визе» после покупки недвижимости стоимостью более 800 тысяч евро. В столице Греции Джокович устроил детей в школу и открыл теннисную академию, для раскрутки которой и использовался турнир ATP-250, релоцированный из Белграда. Несмотря на низкий статус соревнований, великий серб лично принял в них участие, завоевав рекордный 101-й титул в карьере.
Hellenic Championship значился в предварительном календаре ATP на 2026 год, однако затем исчез из него. Вероятно, это объясняется тем, что семья Джоковичей не смогла продлить аренду лицензии, которая изначально была рассчитана на 2024−2025 годы. В планах на 2027 год единственным турниром на второй неделе ноября стоит Брюссель, что выглядит странно, учитывая плотность осеннего календаря, где иногда проводится по три разных турнира ATP-250 в неделю. Либо тур все-таки оставляет для Джоковичей дверь открытой, либо мы можем рассчитывать на возвращение «Кубка Кремля», о чем пока не объявляется, чтобы не создавать дополнительного ажиотажа.
Окно для Москвы или Питера?
Мужской «Кубок Кремля» проводился с 1990 года на протяжении 31 года. Перед паузой из-за санкций он имел категорию ATP-250, разыгрывался в конце октября с призовым фондом в 700 тысяч долларов. Та же категория в 2021 году была у другого профессионального турнира в России — St. Petersburg Open (он проводился на следующей неделе после московских соревнований). В отличие от «Кубка Кремля», питерские старты во время политических ограничений сумели сохраниться в виде командного выставочного турнира «Трофеи Северной Пальмиры» (он проходит поздней осенью сразу после завершения теннисного сезона). В настоящее время никакой официальной информации о возвращении Кубка Кремля и St. Petersburg Open в календарь ATP нет. Но, как мы видим, теоретически такая возможность имеется.
Семья Джоковичей проводила турниры в Белграде с 2021 года, несмотря на то, что во время пандемии оказалась втянута в скандалы из-за несоблюдения ковидных ограничений на выставочных соревнованиях на Балканах. Однако всего через два года грунтовый Belgrade Open пришлось переносить в Баню Луку (Республика Сербская, Босния и Герцеговина) из-за проблем с ареной в столице Сербии. Перенос сопровождался скандалом — из-за огромных организационных затрат (более 25 миллионов евро) и нарушений при строительстве стадиона без тендеров. Все это способствовало обострению отношений Новака с властями и его переезду вместе с турниром (в 2024-м он стал хардовым) в Грецию. Хотя Джокович и говорил, что ему больно оставлять свой любимый город без большого тенниса.
Сам Новак в настоящее время продолжает карьеру, несмотря на то, что в 38 лет является одним из самых возрастных игроков тура. Из-за травм играет он редко, но пока сохраняет место в топ-5 лучших игроков планеты. В нескольких интервью Джокович говорил, что хотел бы поиграть еще пару лет, но не состоянии прогнозировать, как поведет себя его организм и удастся ли поддерживать конкурентоспособность. При этом многие сомневаются, что легенда связывает свою жизнь после «выхода на пенсию» с Сербией. Его роскошная вилла на берегу озера Павловац, а также пентхаус в Белграде в настоящее время сдаются в аренду. При этом Новак планирует вложить около 20 миллионов евро в строительство ультрасовременного теннисного комплекса в Афинах.
Автор: Олег Шамонаев