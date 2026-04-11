Джокович лишился своего турнира в Греции. Он проводился вместо «Кубка Кремля»

Сам Новак в настоящее время продолжает карьеру, несмотря на то, что в 38 лет является одним из самых возрастных игроков тура. Из-за травм играет он редко, но пока сохраняет место в топ-5 лучших игроков планеты. В нескольких интервью Джокович говорил, что хотел бы поиграть еще пару лет, но не состоянии прогнозировать, как поведет себя его организм и удастся ли поддерживать конкурентоспособность. При этом многие сомневаются, что легенда связывает свою жизнь после «выхода на пенсию» с Сербией. Его роскошная вилла на берегу озера Павловац, а также пентхаус в Белграде в настоящее время сдаются в аренду. При этом Новак планирует вложить около 20 миллионов евро в строительство ультрасовременного теннисного комплекса в Афинах.