Синнер в двух сетах обыграл Зверева и вышел в финал турнира в Монте-Карло

Вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер обыграл третью ракетку мира немца Александра Зверева в полуфинале турнира в Монте-Карло — 6:1, 6:4.

Источник: Reuters

Встреча продлилась 1 час 23 минуты.

Синнер 1 раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 4. На счету Зверева ни одного эйса, 2 двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта.

В финале турнира 24-летний Синнер встретится с победителем матча Карлос Алькарас (Испания) — Валентин Вашеро (Монако).

Монте-Карло (Монако). Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters

Призовой фонд 6 309 095 евро. Открытые корты, грунт

Одиночный разряд Полуфинал

Янник Синнер (Италия, 2) — Александр Зверев (Германия, 3) — 6:1, 6:4

