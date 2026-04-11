Синнер в двух сетах обыграл Зверева и вышел в финал турнира в Монте-Карло

Встреча продлилась 1 час 23 минуты.
Синнер 1 раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 4. На счету Зверева ни одного эйса, 2 двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта.
В финале турнира 24-летний Синнер встретится с победителем матча Карлос Алькарас (Испания) — Валентин Вашеро (Монако).
Монте-Карло (Монако). Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters
Призовой фонд 6 309 095 евро. Открытые корты, грунт
Одиночный разряд Полуфинал
Янник Синнер (Италия, 2) — Александр Зверев (Германия, 3) — 6:1, 6:4
Биография Янника Синнера: карьера и личная жизнь теннисиста
Итальянский теннисист сегодня является лучшим в мире и регулярно выигрывает крупные международные турниры. После «US Open» 2023 года только Синнер и Алькарас становились победителями турниров «Большого шлема».