Алькарас сыграет с Синнером в финале «Мастерса» в Монте-Карло

В полуфинале испанец одержал победу над монегаском Валантеном Вашро.

Все о звездах российского тенниса
Источник: Reuters

ПАРИЖ, 11 апреля. /ТАСС/. Испанец Карлос Алькарас стал вторым финалистом турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии «Мастерс» в Монте-Карло.

В полуфинале Алькарас (1-й номер посева) одержал победу над монегаском Валантеном Вашро (без номера посева). Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4. В финале Алькарас сыграет против итальянца Янника Синнера (2), который ранее переиграл представителя Германии Александра Зверева (3).

Синнер и Алькарас впервые сыграют между собой в официальном матче в нынешнем сезоне. В последний раз они встречались в финале Итогового турнира ATP, тот матч остался за итальянцем — 7:6 (7:4), 7:5. В случае победы Синнер обойдет Алькараса и вновь станет первой ракеткой мира.

Алькарасу 22 года, он возглавляет мировой рейтинг с ноября. Испанец завоевал 26 титулов ATP в одиночном разряде. Алькарас семь раз побеждал на турнирах Большого шлема — дважды выиграл US Open (2022, 2025), Уимблдон (2023, 2024) и Roland Garros (2024, 2025), а также становился победителем Australian Open (2026). Он является серебряным призером Олимпийских игр 2024 года в Париже в одиночном разряде.

Соревнование в Монте-Карло проводится на грунтовом покрытии и относится к категории «Мастерс», престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир ATP. Действующим обладателем трофея является Алькарас. Из отечественных теннисистов на нем побеждали Андрей Чесноков (1990) и Андрей Рублев (2023).

В мировом теннисе долгое время доминировали Джокович, Надаль и Федеррер. После того, как «Биг 3» стали поочередно уходить со сцены, им на смену пришли новые герои. Следующий элитный костяк принято называть «Биг 2». Одним его представителей является испанец Карлос Алькарас.
