Алькарас сыграет с Синнером в финале «Мастерса» в Монте-Карло

Синнер и Алькарас впервые сыграют между собой в официальном матче в нынешнем сезоне. В последний раз они встречались в финале Итогового турнира ATP, тот матч остался за итальянцем — 7:6 (7:4), 7:5. В случае победы Синнер обойдет Алькараса и вновь станет первой ракеткой мира.