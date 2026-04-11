Мирра Андреева вышла в финал теннисного турнира в Линце

ВЕНА, 11 апреля. /ТАСС/. Россиянка Мирра Андреева обыграла румынку Елену-Габриэлу Русе в полуфинальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в австрийском Линце.
Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:1 в пользу Андреевой, посеянной на турнире под 1-м номером. Русе выступала без номера посева. В финале россиянка сыграет с победительницей матча между хорваткой Донной Векич, пробившейся на турнир через квалификацию, и Анастасией Потаповой (без номера посева), которая с начала сезона представляет Австрию.
Андреевой 18 лет, она занимает 10-е место в рейтинге WTA. На ее счету четыре победы на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде. Лучшим результатом россиянки на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции 2024 года. На Олимпийских играх в Париже Андреева стала серебряным призером в парном разряде вместе с Дианой Шнайдер.
Русе 28 лет, она располагается на 87-й позиции мирового рейтинга. Румынка выиграла один титул WTA в одиночном разряде. На турнирах Большого шлема теннисистка не проходила дальше третьего круга.
Турнир в Линце относится к категории WTA 500 и проводится на грунтовом покрытии, общий призовой фонд составляет свыше $1,2 млн. Действующей победительницей соревнований является россиянка Екатерина Александрова.