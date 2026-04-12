Синнер о титуле в Монте-Карло: «Это было вообще нелегко»

Янник Синнер поделился эмоциями после победы на турнире в Монте-Карло. В финале он обыграл первую ракетку мира Карлоса Алькараса — 7:6 (5), 6:3.

Источник: Спортс‘’

— Удивлены ли вы? Ведь это такое огромное достижение — переход на грунт и первый крупный титул. Кажется, все прошло даже, может быть, немного легко?

— Нет, это было нелегко, вообще нелегко (улыбается).

В очень хорошем плане я удивлен. Каждый день я встаю и стараюсь прибавлять, стараюсь стать лучше как теннисист. Каждый день мы постепенно стараемся понять, какой стиль игры подойдет лучше для каждого из соперников. Потому что каждый раз я не показываю одинаковый теннис, мы меняем небольшие детали.

Было бы странно сказать, что я не удивлен. Я удивлен в очень хорошем смысле. Конечно, для меня это важно, и мне все еще нужно немного времени, чтобы понять, что случилось.

Будет здорово провести теперь пару выходных вне корта. До этого было немного лихорадочно, один турнир менялся другим.

— Что вы поняли, победив Алькараса на грунте, когда он играл на высшем уровне?

— Это был очень странный матч из-за того, что было очень ветрено. Температура была не очень высокой, поэтому мяч отскакивал ниже. Так что в теннис было играть в целом немного проще.

Но я думаю, что в важные моменты я хорошо подавал в первом сете. На тай-брейке я был очень точен. Во второй партии были небольшие взлеты и падения с обоих сторон, потому что мы оба немного устали. Все-таки конец турнира, и нормально, что ты так себя чувствуешь. Мы оба были в сильном напряжении, но и с его, и с моей стороны, это был хороший матч.

Он точно прибавит в некоторых деталях к нашей следующей встрече, и мне нужно быть к этому готовым, — рассказал итальянец на пресс-конференции.

Итальянский теннисист сегодня является лучшим в мире и регулярно выигрывает крупные международные турниры. После «US Open» 2023 года только Синнер и Алькарас становились победителями турниров «Большого шлема». Биография Янника уже сейчас выглядит мощнее, чем у многих опытных спортсменов.
Читать дальше