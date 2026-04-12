Синнер о возвращении на первую строчку рейтинга: «Я бы соврал, если бы сказал, что не рад»

В обновленном рейтинге Синнер сместит испанца с первой строчки.
— Мы говорили несколько дней назад, что титулы для тебя важнее, чем первая строчка рейтинга. Считаешь ли вы так же теперь, когда ты снова стал первым в мире, или же возвращение на первую строчку мирового рейтинга тебя радует?
— Мне очень приятно. Но я придерживаюсь своих слов, потому что мы с Карлосом сейчас очень близки в рейтинге и можем меняться от недели к неделе. Поэтому для меня это сейчас второстепенно.
Но я бы соврал, если бы сказал, что не рад. Первый номер перед моим именем говорит о том, что мы снова делаем все правильно.
Для меня важнее всего хорошо подготовиться к будущим турнирам, иметь правильный настрой и двигаться вперед. Скоро предстоят еще два важных «Больших шлема» в Париже и Лондоне, и сейчас это самое главное. Посмотрим, как будет все выглядеть у нас после тех турниров, — сказал итальянец на пресс-конференции.