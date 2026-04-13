Мирра Андреева поднялась на 9-ю строчку рейтинга WTA

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Россиянка Мирра Андреева поднялась на одну строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) и теперь занимает девятое место. Обновленная версия рейтинга опубликована на сайте организации.
Ранее ТАСС сообщал, что Андреева стала победительницей турнира категории WTA 500 в австрийском Линце, обыграв представительницу Австрии Анастасию Потапову. Андреева выиграла пятый трофей в карьере, спортсменка сохраняет звание первой ракетки России.
Лидером рейтинга остается белоруска Арина Соболенко, второе место занимает представительница Казахстана Елена Рыбакина, третье — американка Коко Гауфф. В первую сотню рейтинга из россиянок также входят Екатерина Александрова (13-е место), Диана Шнайдер (19), Людмила Самсонова (21), Анна Калинская (23), Вероника Кудерметова (62), Оксана Селехметьева (75), Анастасия Захарова (76), Анна Блинкова (91).
У мужчин лидером рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов стал итальянец Янник Синнер, сместивший на вторую строчку испанца Карлоса Алькараса. Третье место занимает представитель Германии Александр Зверев. Лучшим из россиян остается Даниил Медведев, сохранивший 10-е место, также в первую сотню входят Карен Хачанов (14) и Андрей Рублев (15).