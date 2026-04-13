Андреева: «Пока не хочу думать о Ролан Гаррос. Мои мысли о трех предшествующих турнирах»

«Все-таки Ролан Гаррос отличается покрытием от других грунтовых турниров в сезоне, — цитирует Андрееву ТАСС со ссылкой на пресс-службу WTA. — Может для всех это один и тот же оранжевый грунт, но теннисисты чувствуют разницу. К нему надо будет привыкать. Но у меня еще много времени до Ролан Гаррос. Пока я хочу сфокусироваться на турнире в Штутгарте, который стартует на днях. Не хочу думать о Ролан Гаррос, мои мысли о трех предшествующих ему турнирах».