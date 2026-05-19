Александрова не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Страсбурге

Александрова проиграла Ли в матче второго круга турнира WTA 500 в Страсбурге.

Источник: Reuters

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Россиянка Екатерина Александрова проиграла представительнице США Энн Ли в матче второго круга теннисного турнира категории WTA 500 в Страсбурге, призовой фонд которого превышает 1 миллион евро.

Встреча завершилась поражением Александровой, которая занимает 14-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), со счетом 6:4, 4:6, 3:6. Ли является 30-й ракеткой мира. Россиянка была посеяна на турнире под вторым номером. Спортсменки провели на корте 2 часа.

В четвертьфинале Ли сыграет с победительницей матча между чешкой Марией Боузковой и украинкой Александрой Олейниковой.