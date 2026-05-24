Второй в сезоне турнир Большого шлема — Roland Garros — стартует в Париже

ПАРИЖ, 24 мая. /ТАСС/. Открытый чемпионат Франции по теннису (Roland Garros) стартует в воскресенье. Соревнования пройдут в Париже.
Roland Garros является вторым в сезоне турниром Большого шлема. Матчи проходят на грунтовом покрытии. Турнир проводится с 1891 года, а с 1928 года он носит имя французского летчика, героя Первой мировой войны Ролана Гарроса.
Roland Garros — знаковый турнир для отечественного тенниса и один из самых успешных. Более 20 лет назад на нем впервые был сыгран решающий матч турнира Большого шлема в одиночном разряде между двумя представителями России — Анастасия Мыскина тогда оказалась сильнее Елены Дементьевой. Пятью годами позже в российском финале Светлана Кузнецова победила Динару Сафину.
Именно во Франции российским теннисистам удалось впервые выиграть турнир Большого шлема — в 1993 году Евгения Манюкова и Андрей Ольховский стали победителями в миксте. 20 лет спустя соревнования в парном разряде выиграли Елена Веснина и Екатерина Макарова. В 1996 году Евгений Кафельников завоевал титул и в одиночном, и в парном разряде, позже он еще дважды станет победителем турнира в парах. Дважды соревнования в женском одиночном разряде выигрывала Мария Шарапова (2012, 2014).
Синнер идет за карьерным шлемом
В этом году эксперты единогласно считают первую ракетку мира итальянца Янника Синнера безоговорочным фаворитом на победу в турнире. Его главный соперник испанец Карлос Алькарас пропускает соревнования из-за травмы, а остальные, по мнению многих, не готовы бороться с итальянцем.
«Я считаю, что Синнер намного выше всех остальных. В прошлом году у них был потрясающий финал с Алькарасом, который завершился в решающем пятом сете, это был один из лучших матчей в истории тенниса. Алькарас тогда победил, но сейчас его нет, и я не вижу кого-то, кто может еще с Синнером сегодня соперничать», — рассказал ТАСС финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.
К 24 годам Синнер дважды выиграл Australian Open и по разу — Уимблдон и US Open. В случае победы во Франции Синнер станет обладателем карьерного Большого шлема, то есть войдет в число спортсменов, выигрывавших хотя бы по разу каждый из четырех самых престижных мировых турниров. На данный момент только девять игроков смогли это сделать: англичанин Фред Перри, австралийцы Рой Эмерсон и Род Лейвер, американцы Дональд Бадж и Андре Агасси, швейцарец Роджер Федерер, испанцы Рафаэль Надаль и Алькарас, а также серб Новак Джокович.
Джокович сыграет во Франции в этом году. На данный момент он является единственным теннисистом, нанесшим Синнеру поражение в этом сезоне: серб переиграл итальянца в полуфинале Australian Open. Синнер после этого выиграл пять подряд турниров серии «Мастерс», а Джокович не показывал с тех пор высоких результатов. В случае победы на Roland Garros Джокович может оформить четвертый карьерный Большой шлем, а также улучшить свой рекорд по общему числу побед на данных турнирах (сейчас их 24).
«Я не верю в Джоковича, мне кажется, что он свое отыграл, — сказал ТАСС заслуженный тренер России Виктор Янчук. — С другой стороны, на крупных турнирах он умеет показывать великолепные результаты. Ему сейчас 39 лет, и с молодыми бороться все сложнее. Думаю, для него четвертьфинал будет уже хорошим результатом».
У женщин три фаворита
Фаворитами в женском турнире традиционно считают лидеров, занимающих первые три строчки мирового рейтинга: белоруску Арину Соболенко, представительницу Казахстана Елену Рыбакину и польку Игу Свёнтек. Примечательно, что из них только Свёнтек выигрывала Roland Garros. Соболенко в этом году пока не показывала высоких результатов на грунтовых кортах, поэтому пока непонятно, насколько она готова к турниру.
«Соболенко не играла некоторое время из-за травмы, а после нее выглядела не лучшим образом. По игре она мощнее, но ей часто мешают нервы. Свёнтек всегда лучше всего играла на грунте, поэтому от нее можно много ожидать. В этом году великолепно играет Елена Рыбакина, которая также будет претендентом на победу», — сказал Янчук.
Ольховский отметил, что победителя женского турнира часто бывает сложно угадать: «Женский теннис очень непредсказуем, каждый может обыграть каждого. Да, есть спортсменки, которые играют чуть стабильнее остальных, но все равно они тоже в любой момент могут проиграть. Я думаю, что турнир будет очень интересным».
Из россиян только Андреева способна победить
Россию представят четыре спортсмена в мужском одиночном разряде и девять — в женском. Даниил Медведев в первом круге сыграет с австралийцем Адамом Уолтоном, Андрей Рублев — с представителем Перу Игнасио Бусе, Карен Хачанов — с французом Артюром Жеа, Роман Сафиуллин встретится с двукратным финалистом Roland Garros норвежцем Каспером Руудом.
«Если смотреть на сетку, то Андрею достался тяжелый соперник для первого круга. Этот парень из Перу сейчас просто невероятно раскрывается, он вполне спокойно может быть в ближайшем будущем в топ-10. У Медведева и Хачанова — просто подарок, а что касается Сафиуллина, то ему пройти во второй круг будет сложнее всего, потому что соперник его на грунте один из мировых лидеров», — считает Чесноков.
Мирра Андреева встретится с француженкой Фионой Ферро, Екатерина Александрова на старте соревнования сыграет с Камилой Осорио (Колумбия), Людмила Самсонова — с Жиль Тайхман (Швейцария), Анна Калинская — с Лоис Бауссон (Франция), Диана Шнайдер — с Ренатой Сарасуа (Мексика), Анастасия Захарова — с Каролиной Муховой (Чехия), Анна Блинкова — с Юлией Стародубцевой (Украина), Елена Приданкина — с Александрой Олейниковой (Украина), Алина Корнеева — с Элизабеттой Кончатетто (Италия).
«Я сомневаюсь в том, что кто-то из наших спортсменов может в этом году выиграть Roland Garros. Но если действительно задуматься, кто же из них наиболее близок к победе во Франции, то это Мирра Андреева. Она сейчас показывает отличные результаты на земляном покрытии. У нее есть необходимая уверенность, уже приобретен определенный опыт игры. Также есть хорошие выступления и воспоминания на кортах Парижа. Если сетка хорошо сложится, будет правильный настрой и Мирра будет выкладываться каждый матч, то она единственная, кто мог бы добиться победы из наших теннисистов», — сказала в беседе с ТАСС бывшая третья ракетка мира Надежда Петрова.
Скандал с призовыми
В этом году Roland Garros проходит на фоне скандала, связанного с призовыми. 4 мая агентство Associated Press сообщило о резком недовольстве группы ведущих теннисистов долей призового фонда от общего дохода организаторов Открытого чемпионата Франции. В апреле организаторы Roland Garros сообщили, что общий призовой фонд турнира в 2026 году составит около $72 млн, из которых победителям одиночных турниров достанется $2,8 млн. Несмотря на то что по сравнению с прошлым сезоном сумма призовых выросла на 10%, доля игроков в доходах от соревнования составит меньше 15%. Ранее спортсмены запрашивали увеличение доли доходов от турниров Большого шлема до 22%, в соответствии с призовыми на соревнованиях под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов и Женской теннисной ассоциации.
С того дня дискуссии на эту тему не прекращаются. Игроки допускали возможность бойкота турнира, однако никто на такой шаг не решился. Но в то же время спортсмены нашли способ выразить свой протест: они решили покидать пресс-конференции строго через 15 минут после прибытия в зал.
Roland Garros продлится до 7 июня.