Второй в сезоне турнир Большого шлема — Roland Garros — стартует в Париже

«Я сомневаюсь в том, что кто-то из наших спортсменов может в этом году выиграть Roland Garros. Но если действительно задуматься, кто же из них наиболее близок к победе во Франции, то это Мирра Андреева. Она сейчас показывает отличные результаты на земляном покрытии. У нее есть необходимая уверенность, уже приобретен определенный опыт игры. Также есть хорошие выступления и воспоминания на кортах Парижа. Если сетка хорошо сложится, будет правильный настрой и Мирра будет выкладываться каждый матч, то она единственная, кто мог бы добиться победы из наших теннисистов», — сказала в беседе с ТАСС бывшая третья ракетка мира Надежда Петрова.