Хачанов вышел во второй круг Roland Garros

ПАРИЖ, 24 мая. /ТАСС/. Россиянин Карен Хачанов обыграл француза Артюра Жеа в матче первого круга Открытого чемпионата Франции по теннису (Roland Garros). Соревнования проходят в Париже.

Источник: Reuters

Встреча завершилась со счетом 6:3, 7:6 (7:3), 6:0 в пользу россиянина, посеянного на турнире под 13-м номером. Жеа попал в основную сетку соревнования благодаря специальному приглашению от организаторов (wild card). Во втором круге Хачанов сыграет с победителем матча между аргентинцем Марко Трунгеллити (без номера посева) и французом Кирианом Жаке, который пробился на турнир через квалификацию.

30-летний Хачанов занимает 15-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). На счету россиянина семь побед на соревнованиях под эгидой организации в одиночном разряде. Лучшим результатом теннисиста на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата США (2022) и Открытого чемпионата Австралии (2023). В 2021 году Хачанов стал серебряным призером Олимпийских игр в одиночном разряде, а в составе российской команды — обладателем Кубка Дэвиса.

Открытый чемпионат Франции — второй в сезоне турнир Большого шлема. Соревнования проходят на грунтовом покрытии и завершатся 7 июня. Общий призовой фонд составляет €61,7 млн. Действующим победителем турнира в мужском одиночном разряде является испанец Карлос Алькарас, который снялся с него в этом году из-за травмы. Из российских теннисистов на нем побеждал только Евгений Кафельников (1996).

