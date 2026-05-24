Теннисистка Блинкова вылетела на старте «Ролан Гаррос»

Теннисистка Блинкова не смогла выйти во второй круг «Ролан Гаррос».

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Россиянка Анна Блинкова не смогла преодолеть стартовый раунд на Открытом чемпионате Франции по теннису, который проходит на грунтовых кортах в Париже.

В матче первого круга Блинкова (99-я ракетка мира) проиграла украинской теннисистке Юлии Стародубцевой (54) со счетом 3:6, 1:6﻿. Спортсменки провели на корте 1 час 32 минуты.

Следующей соперницей украинки станет победительница встречи между представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной (2) и словенкой Вероникой Эрьявец (85).

Результаты других матчей:

Марта Костюк (Украина, 15-й номер посева) — Оксана Селехметьева (Испания) — 6:2, 6:3;

Лючия Бронцетти (Италия) — Мария Боузкова (Чехия, 27) — 3:6, 1:6;

Ван Синьюй (Китай, 32) — Лилли Таггер (Австрия) — 6:3, 3:6, 6:4;

Синья Краус (Австрия) — Белинда Бенчич (Швейцария, 11) — 2:6, 3:6.

«Ролан Гаррос» продлится до 7 июня. Действующей победительницей турнира является американка Кори Гауфф.