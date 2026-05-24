«Я такого еще не видел». Хачанов — о туалетной паузе Жеа на «Ролан Гаррос»

В первом сете при счете 1:4 A:40 француз захотел взять туалетный перерыв и сказал супервайзеру: «Вы говорите по-французски? У меня диарея, мне нужно в туалет, я не могу двигаться. Я сейчас обделаюсь прямо на корте».
После этого Жеа убежал с корта на несколько минут, а затем вернулся и доиграл гейм.
— Наверное, стартовать против француза всегда нелегко. Тебе удалось выиграть в трех сетах — сразу ли поймал волну?
— Если честно, начал я очень хорошо, уверенно — повел 4:0 в первом сете. Потом он меня немного смутил своими действиями. Первый раз такое вижу: посреди гейма остановить игру и куда-то убежать в туалет. Я так и не понял, что произошло — вроде по медицинским показаниям. Это, конечно, тоже немного сбило.
Потом был очень опасный гейм при 4:2 и 0:40. В этом и заключается теннис. С одной стороны, я мог спокойно выигрывать сет 6:1, а в итоге выиграл в борьбе 6:3. Но именно тот гейм был ключевым — важно было не отдать преимущество.
Во втором сете уже наоборот: проигрывал 3:5, но сумел вернуться, сделать брейк, когда он подавал на сет, а потом хорошо сыграл тай-брейк. В целом я доволен и игрой, и борьбой.
Конечно, всегда есть моменты, которые можно улучшить, но если брать матч целиком — я отработал, отборолся, [хорошо] сыграл в важные моменты. Тай-брейк тоже отыграл хорошо. Мне кажется, второй сет вообще стал ключевым — и физически, и психологически. В такую жару отыгрываться с 0:2 по сетам всегда тяжело, это давит.
А в начале третьего сета после паузы я почувствовал прилив энергии, сразу захватил инициативу — и дальше уже контролировал матч.
— Тот эпизод в первом сете — как вообще это должно работать по правилам? Насколько было понятно, что происходит? Было видно, что вас ситуация смутила.
— Было непонятно. Обычно, если у тебя травма или что-то экстренное, ты можешь вызвать физио в любой момент. Но тут ситуация была странная — не нога, не рука, ничего такого. Скорее всего, это было связано с нервами и животом — просто срочно приспичило в туалет.
Но я знаю, что на турнирах ATP у него просто шло бы время: 25 секунд, вторая подача, штраф на очко, гейм. Так всегда было. Тут все решили иначе.
— Там целый консилиум собрался — четыре человека вышли.
— Да, и я так понял, он попросил по-французски оформить это как медицинский случай. А если врач подтверждает, то время на туалет не засчитывается. Что я мог сделать? Я особо не дискутировал — проигрышная ситуация, — передает слова Хачанова корреспондент Спортса Андрей Васильев.