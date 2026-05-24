ПАРИЖ, 24 мая. /ТАСС/. Сербский теннисист Новак Джокович установил рекорд по количеству участий в турнирах Большого шлема в мужском одиночном разряде.
В матче первого круга «Ролан Гаррос» серб встречается с французом Джованни Мпетши-Перрикаром. Джокович начал свой 82-й турнир Большого шлема. По 81 разу в соревнованиях самой престижной категории участвовали швейцарец Роджер Федерер и испанец Фелисиано Лопес.
Джоковичу 39 лет, он занимает 4-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. Серб выиграл 101 турнир под эгидой организации в одиночном разряде, включая 24 победы на турнирах Большого шлема — рекорд в мужском одиночном разряде. Спортсмен является победителем Олимпийских игр (2024), бронзовым призером Олимпиады (2008) и обладателем Кубка Дэвиса (2010). Сербу принадлежит абсолютный рекорд по количеству проведенных недель (428) в качестве первой ракетки мира.