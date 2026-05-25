Джокович рекордный 22-й раз подряд вышел во второй круг «Ролан Гаррос»

Серб 22-й год подряд играет на этом турнире, и каждый раз он проходит как минимум во второй круг. Это рекорд — помимо Джоковича, только Ришар Гаске 22 раза играл на этом турнире (баланс в первом круге — 16:6).
Вообще Джокович только два раза в карьере проиграл стартовый матч на «Большом шлеме», оба раза — на Australian Open: Марату Сафину в 2005-м и Полу Голдстейну в 2006-м.
39-летний серб обновил рекорд по выигранным матчам на «Больших шлемах» — теперь у него 403 победы при 56 поражениях.
Помимо этого, Джокович не проиграл ни одной из 13 встреч с французами на «Ролан Гаррос».
В этом году баланс Джоковича — 8:3, причем шесть побед он одержал именно на «Больших шлемах».
Во втором круге серб сыграет с Валентином Руайе.