Джокович вышел во второй круг «Ролан Гаррос»

В матче первого круга четвертая ракетка мира одержал волевую победу над Джованни Мпечи Перрикаром, занимающим в рейтинге 80-е место. Игра продолжалась 2 часа 51 минуту и завершилась со счетом 5:7, 7:5, 6:1, 6:4.
Следующим соперником Джоковича станет француз Валентен Руае, обыгравший Уго Дельена из Боливии (6:4, 6:2, 6:2).
