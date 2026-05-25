Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Самсонова перед первым матчем на «Ролан Гаррос»: «Не думаю, что у меня скоро будут хорошие результаты»

Людмила Самсонова поделилась ощущеними перед началом «Ролан Гаррос».

Все о звездах российского тенниса
Источник: Спортс‘’

— Не думаю, что у меня скоро будут хорошие результаты. Стараюсь сейчас просто думать о работе, надо добиться всего своей работой снова.

— Почему вы так прямо говорите, что результатов не будет?

— Просто ничего сейчас не жду. Фокус — только на тренировках. Стараюсь работать с новой командой, они пока меня не так хорошо знают. Мой новый тренер — Франко Давинелли, аргентинец. Еще физио новые, поменяла буквально две недели назад, будут два человека помогать, с одним еще даже не знакома.

— А почему решили так радикально сменить всю команду?

— Дело не только в результатах, а в том, как я в целом себя чувствовала. Поняла: это уже не мое, надо что-то менять. А те, с кем я работала до этого, не смогли бы поменяться. Я всем только благодарна, но пришло время для изменений. Я взяла там все, что могла.

С одной стороны, мне важно получить что-то новое. С другой — не забывать, кто я, каким игроком я была и могу быть, в чем я сильна. Например, сейчас у меня не так хорошо получается подача, а это была одна из самых сильных сторон — нужно в первую очередь работать над возвращением того, благодаря чему я показывала хорошие результаты, — рассказала россиянка в разговоре с корреспондентом Спортса«» Андреем Васильевым.

Завтра Самсонова стартует матчем против Жиль Тайкманн.