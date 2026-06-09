Шнайдер — о победе над Соболенко на «Ролан Гаррос»: «Я не ожидала и не верила, что обыграю ее»

В целом, хороший матч. Наверное, я не ожидала и не верила, что обыграю ее. Со счета 5:3 (во втором сете) отпустила, начала играть более агрессивно. Понимала, что она меня просто обыгрывает за счет своей мощи, слишком сильно растаскивает меня по корту. Нужно мне самой больше диктовать, и она, видимо, не ожидала, немного расслабилась. Я начала агрессивнее играть, больше попадать. Арина занервничала больше. После победы во втором сете меня еще больше отпустило. Я поняла, что нужно делать. Старалась больше дисциплинированно играть, — сказала Шнайдер в интервью First& Red.