Шнайдер — о победе над Соболенко на «Ролан Гаррос»: «Я не ожидала и не верила, что обыграю ее»

Россиянка обыграла белорусскую теннисистку в трех сетах со счетом 3:6. 7:5, 6:0.
— Конечно, было волнительно против Арины (Соболенко). Но мне кажется, что я уже после матча с Мэдисон Киз была очень рада выйти в четвертьфинал. Я и до этого ей (Киз) три раза проигрывала, поэтому был очень принципиальный матч, который наконец-то получился. Еще и на такой большой стадии для меня. Поэтому я уже была счастлива выйти.
Не сказать, что до начала Ролан Гаррос думала, что дойду до полуфинала. Ставила задачу выйти во вторую неделю, потому что для меня всегда Ролан Гаррос заканчивался во втором круге. Думаю, что если пройду во вторую неделю будет супер.
Играть против первой ракетки мира всегда волнительно. Но это такой челлендж, который хочется испытать. Проверить силы первой ракетки, проверить собственные возможности против нее. Матч был очень напряженный. Но и погода была не очень, было очень ветрено. И Арина, и я хотели, чтобы крыша была закрытой, потому что мы играем в такой агрессивный стиль игры. Было тяжеловато играть с таким ветром. Плюс когда я разминалась крыша была закрыта, а Арина, видимо, знала, что крышу откроют и разминалась на улице. Поэтому я думаю, что она немного получше подготовилась к матчу.
В целом, хороший матч. Наверное, я не ожидала и не верила, что обыграю ее. Со счета 5:3 (во втором сете) отпустила, начала играть более агрессивно. Понимала, что она меня просто обыгрывает за счет своей мощи, слишком сильно растаскивает меня по корту. Нужно мне самой больше диктовать, и она, видимо, не ожидала, немного расслабилась. Я начала агрессивнее играть, больше попадать. Арина занервничала больше. После победы во втором сете меня еще больше отпустило. Я поняла, что нужно делать. Старалась больше дисциплинированно играть, — сказала Шнайдер в интервью First& Red.