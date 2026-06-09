«У нее потрясающий уровень». Анисимова — о возвращении Серены в тур

"Очень рада вернуться. С этим турниром у меня связаны прекрасные воспоминания. Для меня большая честь играть в этом клубе. Очень люблю этот турнир. Здесь о нас отлично заботятся. В прошлом году я дошла до финала и в этом надеюсь провести еще одну хорошую неделю.
Я люблю травяной сезон. Он очень короткий, но я пытаюсь извлекать из него максимум. Рада вернуться, очень жду начала".
Также американка оценила выступление на «Ролан Гаррос». Этот турнир стал для нее единственным по ходу грунтового сезона.
«Для меня “Ролан Гаррос” прошел удачно с учетом того, что я некоторое время не играла [из-за травмы запястья] и практики у меня было немного. Была очень рада выступить и довольна своими матчами. Психологически сложно делать перерыв из‑за травмы, но теперь я здорова и с нетерпением жду возможности сыграть».
Кроме того, Анисимова высказалась о возвращении в тур Серены Уильямс.
"Я восхищалась ей в детстве, всегда считала ее примером. Это настоящая легенда спорта. Если честно, мне кажется, что всех поразило ее возвращение, сама возможность увидеть ее здесь. Это невероятный камбэк, и мне очень хочется за ним понаблюдать.
Она тренировала пару, когда я заканчивала разминку. Честно говоря, мне показалось, что у нее потрясающий уровень. Думаю, это никого из нас не удивляет", — сказала Анисимова на пресс-конференции.
Величайшая Серена возвращается в теннис в 44. Серьезно? Зачем?