«У нее потрясающий уровень». Анисимова — о возвращении Серены в тур

"Очень рада вернуться. С этим турниром у меня связаны прекрасные воспоминания. Для меня большая честь играть в этом клубе. Очень люблю этот турнир. Здесь о нас отлично заботятся. В прошлом году я дошла до финала и в этом надеюсь провести еще одну хорошую неделю.