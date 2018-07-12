Молодые волейболисты начинают с побед
В Китае стартовал групповой этап молодёжного Чемпионата мира по пляжному волейболу (для игроков не старше 2000 года рождения).
В Китае стартовал групповой этап молодёжного Чемпионата мира по пляжному волейболу (для игроков не старше 2000 года рождения).
Россию представляют три пары — это Дмитрий Веретюк и Денис Шекунов, Алексей Гусев и Павел Шустров, Мария Бочарова и Мария Воронина.
Уже на старте Алексей Гусев и Павел Шустров одержали победы над соперниками из Боливии и Вануату.