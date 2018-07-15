Молодежная сборная Беларуси по волейболу с поражения от Финляндии стартовала на ЧЕ

Матч в группе I начался для подопечных Олега Микановича с обнадеживающих цифр на табло — 11:10, однако финны заработали шесть очков подряд и повели 16:11.
Соперникам белорусов удалось перехватить инициативу. Финская команда внимательно следила за одним из лидеров белорусской команды Владиславом Давыскибой, стараясь блоком останавливать его удары с четвертой зоны. Несмотря на такое давление, Давыскиба стал самым результативным игроком встречи — 18 очков и 74% эффективности приема мяча. Финны превзошли белорусов в игре на блоке — 10 очков.
«Первый матч для нас оказался сложным. Впервые этот состав сборной играет на молодежном чемпионате. Ребята заметно нервничали, особенно когда многое не получалось в прошедшей игре с финнами. Нам необходимо увереннее сыграть в предстоящих матчах, турнир только стартовал. И мы можем добиться успеха», — рассказал тренер Олег Миканович.
В группе I белорусским волейболистам предстоит сыграть с Португалией (15 июля), Германией (16 июля), Чехией (18 июля) и Нидерландами (19 июля). Две лучшие команды выйдут в полуфинал и встретятся с двумя лучшими сборными группы II, где выступают Россия, Польша, Франция, Турция, Италия и Бельгия.