Россияне Гусев и Шустров — бронзовые призёры ЧМ U19 по пляжному волейболу
В Нанкине (Китай) продолжается молодёжный чемпионат мира по пляжному волейболу среди игроков не старше 2000 года рождения.
В Нанкине (Китай) продолжается молодёжный чемпионат мира по пляжному волейболу среди игроков не старше 2000 года рождения.
Российский дуэт Алексей Гусев/Павел Шустров занял третье место, обыграв в бронзовом финале аргентинцев Мауро Селайету и Баутисту Амиеву.
Мужчины. Матч за третье место
Гусев/Шустров (Россия) — Селайета/Амиева (Аргентина) — 2:0 (21:18, 21:16)
Ещё один российский дуэт, Дмитрий Веретюк/Денис Шекунов, чуть позже поборется за золотые награды турнира с немцами Лукасом Пфецшнером и Филипом Йоном.