Российский дуэт Веретюк/Шекунов завоевал золото на ЧМ U19 по пляжному волейболу

Российский дуэт Дмитрий Веретюк/Денис Шекунов стал сильнейшим в соревнованиях у мужчин. В финальном поединке россияне обыграли немцев Лукаса Пфецшнера и Филипа Йона.

Мужчины. Финал

Веретюк/Шекунов — Пфецшнер/Йон — 2:0 (21:19, 21:18)

Ещё один российский дуэт, Алексей Гусев/Павел Шустров, завершил турнир на третьем месте. В бронзовом финале они одолели аргентинцев Мауро Селайету и Баутисту Амиеву.