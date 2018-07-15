Российский дуэт Веретюк/Шекунов завоевал золото на ЧМ U19 по пляжному волейболу
В Нанкине (Китай) продолжается молодёжный чемпионат мира по пляжному волейболу среди игроков не старше 2000 года рождения.
В Нанкине (Китай) продолжается молодёжный чемпионат мира по пляжному волейболу среди игроков не старше 2000 года рождения.
Российский дуэт Дмитрий Веретюк/Денис Шекунов стал сильнейшим в соревнованиях у мужчин. В финальном поединке россияне обыграли немцев Лукаса Пфецшнера и Филипа Йона.
Мужчины. Финал
Веретюк/Шекунов — Пфецшнер/Йон — 2:0 (21:19, 21:18)
Ещё один российский дуэт, Алексей Гусев/Павел Шустров, завершил турнир на третьем месте. В бронзовом финале они одолели аргентинцев Мауро Селайету и Баутисту Амиеву.
Чуть позже состоится финальная игра у девушек, в которой Россия представлена дуэтом Мария Бочарова/Мария Воронина.