Молодежная сборная Беларуси по волейболу (U-20) одержала победу над Португалией на ЧЕ

По сравнению с первым туром, в котором белорусы уступили соперникам из Финляндии (0:3), заметно лучше в атаке сыграл диагональный Владислав Черныш. Он отметился в матче 19 очками. Уверенно действовали и принимающие нашей команды, в то время как на подаче мяча отличился центральный блокирующий Петр Миненков, заработавший пять эйсов.