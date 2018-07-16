Молодежная сборная Беларуси по волейболу обыграла Германию на ЧЕ

Текущие события
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Тобол Кс1
Самтредиа0
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Кайрат4
Энгордани0
Футбол. Еврокубки
18:00
Вииторул
Расинг Л
Футбол. Еврокубки
18:00
Динамо Мн
Дерри Сити
Футбол. Еврокубки
18:00
Лачи
Анортосис Фамагуста
Футбол. Еврокубки
18:00
Гандзасар
Лех
Футбол. Еврокубки
18:00
Иртыш П
Тракай
Футбол. Еврокубки
19:00
Нымме Калью
Стьярнан
Футбол. Еврокубки
19:00
Славия Сф
Ильвес
Футбол. Еврокубки
19:00
Мольде
Гленавон
Футбол. Еврокубки
19:00
Гзира Юнайтед
Раднички Н
Футбол. Еврокубки
19:30
Рига
ЦСКА Сф
Футбол. Еврокубки
19:30
Слован Бр
Милсами
Футбол. Еврокубки
20:00
Заря Б
Гурник З
Футбол. Еврокубки
20:00
Жальгирис В
Клаксвик
Футбол. Еврокубки
20:00
Приштина
Фола
Футбол. Еврокубки
20:00
Динамо Тб
ДАК
Футбол. Еврокубки
20:00
Аполлон
Стумбрас
Футбол. Еврокубки
20:00
Вардар
Пюник
Футбол. Еврокубки
20:00
АИК
Шэмрок Роверс
Футбол. Еврокубки
20:00
Шахтер С
Конна'с Куэй
Футбол. Еврокубки
20:00
Маккаби Тель-Авив
Ференцварош
Футбол. Еврокубки
20:00
Кешлы
Бальцан
Футбол. Еврокубки
20:00
Сарпсборг 08
Вестманнайер
Футбол. Еврокубки
20:00
Хеккен
Лиепая
Футбол. Еврокубки
20:30
Прогрес
Габала
Футбол. Еврокубки
20:30
Норшелланн
Клифтонвилл
Футбол. Еврокубки
20:45
Бейтар И
Чихура
Футбол. Еврокубки
21:00
Копенгаген
КуПС
Футбол. Еврокубки
21:00
Луфтетари
Вентспилс
Футбол. Еврокубки
21:15
Марибор
Партизани
Футбол. Еврокубки
21:15
Сараево
Бананц
Футбол. Еврокубки
21:30
Тренчин
Будучност
Футбол. Еврокубки
21:30
ОФК Титоград
Б-36
Футбол. Еврокубки
21:30
Партизан
Рудар Пл
Футбол. Еврокубки
21:45
Колрейн
Спартак Сб
Футбол. Еврокубки
21:45
Осиек
Петрокуб
Футбол. Еврокубки
21:45
Рунавик
Хайберниан
Футбол. Еврокубки
21:45
Тре Фиори
Рудар В
Футбол. Еврокубки
21:45
Дандолк
Левадия
Футбол. Еврокубки
22:00
Домжале
Широки Бриег
Футбол. Еврокубки
22:00
Уйпешт
Нефтчи
Футбол. Еврокубки
22:15
Хабнарфьердюр
Лахти
Все события
Фоторепортажи
48Москва. Лужники. Финал. Франция!!!
14Цветная ушанка и самый красивый кокошник на чемпионате мира
16 июля, источник: БЕЛТА

Молодежная сборная Беларуси по волейболу обыграла Германию на ЧЕ

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодежная сборная Беларуси по волейболу (U-20) добилась уверенной победы над Германией со счетом 3:0 (25:23, 25:14, 25:23) на чемпионате Европы, проходящем в Нидерландах, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В третьем туре в группе I наша команда смогла добиться победы над одним из фаворитов турнира. Белорусы в концовке первой партии сумели перехватить инициативу стараниями лидеров нападения Владислава Давыскибы и Владислава Черныша. Во втором сете подопечные Олега Микановича и вовсе переиграли соперников на блоке и подаче мяча. Благодаря слабому приему команды Германии сборная Беларуси доминировала на площадке до завершения встречи. Наиболее результативными игроками стали Владислав Давыскиба (16 очков) и Владислав Черныш (13 очков).

В другом матче дня волейболисты Чехии были сильнее Финляндии (3:1) и возглавляют турнирную таблицу группы I. Белорусская команда на старте турнира потерпела неожиданное поражение от Финляндии (0:3), затем одолела Португалию (3:0).

Турнирное положение: 1. Чехия — 7 очков (3 матча), 2. Беларусь — 6 (3), 3. Германия — 5 (3), 4. Нидерланды — 3 (2), 5. Финляндия — 3 (3), 6. Португалия — 0 (2).

В группе I белорусским волейболистам предстоит сыграть с Чехией (18 июля) и Нидерландами (19 июля). Две лучшие команды выйдут в полуфинал и встретятся с двумя лучшими сборными группы II, где выступают Россия, Польша, Франция, Турция, Италия и Бельгия.

В 2016 году молодежная сборная Беларуси по волейболу также выступала в финальной стадии континентального первенства и заняла 11 место.

 У американского миллиардера нашли белорусские корни
Певец Александр Малинин снял клип в Мирском замке
Россия-2022: какой сборная будет в Катаре
Овечкин - лучший спортсмен года по версии американской премии
Чемпионат мира стал соревнованием 10 клубов. Грустно, но факт
Погба — как Дзюба. Что творилось в раздевалке сборной Франции
Семин надеется на усиление состава «Локомотива»
«Газпром» заключит с «Зенитом» рекламный контракт на 58 млн евро
Тарасова — о кончине Тена: Даже не могу говорить, это беспредел
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь
Admin
Готово
Произошла ошибка