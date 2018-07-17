Продолжается мужской чемпионат Европы (U20) по волейболу

Накануне наши волейболисты сумели одержать нелёгкую победу над сборной Италии: россияне уступили в первых двух сетах, но затем сумели переломить ход матча и выиграли его со счётом 3:2.

«Уступая 0:2 по сетам, мы не паниковали. Италия — не суперкоманда. Это такая же сборная, как наша, как команда Турции, Бельгии, Польши», — прокомментировал итоги матча волейболист сборной Константин Абаев.

Турнир проходит в Бельгии и Нидерландах. Для сборной России это вторая победа в трёх матчах. В полуфинал выходят команды, занявшие первое и второе места в своих группах. Пока сборная России занимает вторую строчку в таблице. Но впереди ещё две важные игры: 18 июля наша команда сыграет с французами, а 19-го — с волейболистами из Бельгии.