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17 июля, источник: Чемпионат.com

Макрогузова и Холомина разгромили Бочарову и Воронину на старте ЧЕ-2018

В четырёх городах Нидерландов стартовал чемпионат Европы по пляжному волейболу.

Источник: РИА "Новости"

Россиянки Надежда Макрогузова и Светлана Холомина в первом туре группового этапа в двух партиях обыграли своих соотечественниц Марию Бочарову и Марию Воронину со счётом 2:0 (21:8, 21:10).

Во втором туре Холомина и Макрогузова встретятся с чешками Мартиной Боннеровой и Саркой Накладаловой, а Бочарова и Воронина сразятся с представительницами Нидерландов Джой Стуббе и Марлин Рэймонд-ван Йерсель.

Женские соревнования в рамках чемпионата Европы завершатся 21 июля.

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