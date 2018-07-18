«Алтай» уступил в матче за 3-е место клубного чемпионата Азии
Волейболистки «Алтая» проиграли в матче за бронзовые медали клубного чемпионата Азии по волейболу, передает Prosports.kz.
Волейболистки «Алтая» проиграли в матче за бронзовые медали клубного чемпионата Азии по волейболу, передает Prosports.kz.
Соперницами казахстанского клуба в матче за 3-е место были волейболистки китайского клуба «Цзянсу ЕСЕ».
«Алтай» проиграл в напряженной борьбе в пяти партиях со счетом 20:25, 23:25, 25:21, 25:27, 12:15.